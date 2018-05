Aaja: Urimeligt at sidestille grønlændere med udlændinge

Redaktionen Lørdag, 05. maj 2018 - 11:35

På tirsdag den 8. maj skal et lovforslag om brugerbetaling for danskundervisning førstebehandles i Folketinget. Lovforslaget, som er fremsat af den danske integrationsminister Inger Støjberg, går på, at udlændinge udover at betale et depositum, også skal betale for at påbegynde moduler i deres danskuddannelse. Dette har også en betydning for grønlændere i Danmark.

Af lovforslaget fremgår det nemlig, at nogle grupper af danske statsborgere inkluderes i ordningen, blandt andet herboende grønlændere og færinger over 18 år, som af særlige grunde ikke behersker det danske sprog i et sådan omfang, at de kan fungere i det danske samfund.

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) kritiserer forslaget.

- Der er ingen tvivl om, at det er dybt urimeligt at grønlændere bosiddende i Danmark bliver sidestillet med udlændinge. Jeg er meget uforstående overfor, at grønlændere, som er danske statsborgere, kan blive underlagt et lovforslag der forringer deres muligheder som grønlændere i Danmark, skriver hun i en pressemeddelelse.

For Aaja Chemnitz Larsen (IA) er en principiel sag, når den danske regering sidestiller grønlændere med udlændinge.

- Jeg mener det er vigtigt, at jeg som grønlandsk folketingsmedlem blander mig i debatten og ikke accepterer en forringelse eller at grønlændere sidestilles med udlændinge. Det er en glidebane, som gradvist kan gøre forholdene som grønlænder i Danmark sværere. Ikke mindst for de personer, som har behov for at styrke deres sprogfærdigheder, så de kan komme i arbejde. Det kan ingen være tjent med, heller ikke det danske samfund.

I lovforslaget vil der stadig være gratis adgang til danskundervisning som del af FVU – forberedende voksenundervisning – men det er en forringet adgang til danskundervisning.