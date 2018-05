Aaja: Naalakkersuisut må sikre søfolks vilkår

Walter Turnowsky Mandag, 14. maj 2018 - 07:20

ILO-konventionen sikrer søfolks rettigheder som arbejdstagere.

Men i Grønland er den ikke ført ud i livet. Og det må der gøres noget ved, mener folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA).

- Fiskeriet er vores vigtigste erhverv og opretholder tusindvis af jobs. Alligevel er der på en række områder ikke klare rettigheder for de ansatte til søs, og det er skadeligt for et ordentligt arbejdsmarked, skriver hun i en pressemeddelelse.

For nylig modtog folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) svar fra erhvervsminister Brian Mikkelsen om netop søfarendes arbejdsrettigheder og her bekræfter ministeren, at kompetencen til at fastsætte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår på det private arbejdsmarked i Grønland blev hjemtaget i 1985. bliver tidssvarende.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) mener derfor, at den nye koalition bør arbejde for at sikre fiskerne grundlæggende rettigheder som arbejdstagere.

- Hvis det ny Naalakkersuisut ønsker at skabe de nødvendige rammebetingelser for fiskeriet, vil jeg stærkt opfordre dem til at også at sikre fiskerne ansættelsesrettigheder ved lov, så de får bedre vilkår for at udføre deres arbejde, udtaler folketingsmedlemmet.

Det fremgår af svaret fra erhvervsministeren, at Søfartsstyrelsen har tilbudt at bistå Naalakkersuisut med en grønlandsk gennemførelse af ILO-konventionen. ILO er FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål, der arbejder for at fremme arbejdstagernes rettigheder. En grønlandsk gennemførelse vil betyde, at fiskerne får reelle rettigheder i forbindelse med deres ansættelse indenfor fiskeriet.

- Fiskeriet er en bærende søjle i vores lands økonomi. Det er derfor essentielt at sikre fiskerne rettigheder, så det fortsat er et attraktivt erhverv. Og her kan en ILO konvention sikre erhvervet. Et optimalt og velfungerende fiskerierhverv inkluderer også, at sikre dem der arbejder i yderste led, udtaler Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Enkelte søfartsområdet er dog stadig et rigsanliggende, og her tilbyder Søfartsstyrelsen også at bistå med at fastlægge bestemmelser på området. Disse kan så træde i kraft via en kongelig anordning.