Aaja: Lokalbefolkningen skal have besked om Grønnedal

Walter Turnowsky Onsdag, 20. juni 2018 - 11:45

Lokalbefolkningen bør inddrages i Forvarets arbejde i Grønland. Det fremhævede Aaja Chemnitz Larsen (IA) på et møde med forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen (V) i går.

Det gælder blandt andet befolkningen i Arsuk, der efterspørger flere oplysninger om, hvad der foregår på Grønnedal, der ligger tæt på.

- Under min rejse i Grønland, fik jeg bekræftet, hvor essentielt det er, at inddrage de mennesker der til dagligt lever nær de områder, hvor Forsvaret har aktiviteter. Jeg forstår udmærket, at borgerne ønsker at blive inddraget og ikke mindst blive informeret om, hvad der sker i deres lokalområde, da det eksempelvis begrænser deres muligheder for jagt, når der foregår militære øvelser i området, skriver Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Folketingsmedlemmet opfordrede derfor ministeren til, at sikre, at der fremadrettet bliver holdt borgermøder for lokalbefolkningen i de områder, hvor Forsvaret opererer, samt at der indgås en dialog om hvorvidt dele af de bygninger, der skal rives ned i forbindelse med miljøoprydningen, kan genbruges til gavn for borgerne i området.

På mødet blev udmøntningen af forsvarsforliget drøftet, samt oprettelsen af en grønlandsk beredskabsuddannelse.