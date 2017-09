Aaja vender på en tallerken om dobbeltmandat

I går meddelte partiet, at Aaja Chemnitz Larsen vil droppe sin orlov fra Inatsisartut for at overtage den plads, som Ane Hansen efterlader, fordi hun vil koncentrere sig 100 procent om borgmesterhvervet i den nye nordkommune.

Dobbeltmandat

Aaja Chemnitz Larsen sidder i Folketinget og vil derfor komme til at sidde på et dobbeltmandat.

Den 9. juni 2015 blev hun interviewet af Sermitsiaq.AG, og dengang svarede hun følgende på et spørgsmål:

Vil du søge orlov fra Inatsisartut, hvis du bliver valgt ind i Folketinget? (Ja eller nej), og hvad er din holdning til dobbelt kandidatur? (Spørgsmål kun til kandidater, som også er valgt ind i Inatsisartut)

- Ja, jeg vil søge orlov. Begge hverv er vigtige hver især og kan ikke varetages forsvarligt samtidigt, svarede Aaja Chemnitz Larsen dengang til Sermitsiaq.AG.

Det er langt fra første gang, at en politiker har taget et nyt standpunkt.

Kraghs bevingede ord

Tilbage i 1966 blev daværende statsminister Jens Otto Kragh interviewet af Ekstra Bladet om, hvordan han så hurtigt kunne ændre sin opfattelse af et samarbejde mellem Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. Før valget havde Krag afvist et samarbejde med SF og her faldt de berømte ord fra Kragh: ”Man har et standpunkt, til man tager et nyt”.

I går lød begrundelsen om Aaja Chemnitz Larsens indtræden i Inatsisartut fra partiets landsformand Sara Olsvig:

- Aaja Chemnitz Larsens genindtrædelse i Inatsisartut har ikke noget med Ane Hansens udtrædelse at gøre. Det var hendes egen beslutning om at ophæve sin orlov.

Borgmestre kan ikke have dobbeltmandat

Sara Olsvig oplyser, at hun fortsat har den holdning, at borgmestre ikke skal have dobbeltmandater.