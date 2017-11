Aaja: - Skuffende forlig om kriminalforsorgen

IAs filketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen er mildest talt ikke imponeret over det forlig om kriminalforsorgen, som folketingets partier har indgået i denne uge.

Hun savner hårdt tiltrængte forbedringer i de grønlandske anstalter.

- Det er et skuffende resultat for Grønland, skriver Aaja Chemnitz Larsen (IA) i en pressemeddelelse.

- De mange forbedringer i danske fængsler og begrænsede tiltag i grønlandske anstalter, er med til at udhule anstalterne i Grønland.

- Der er et efterslæb i Grønland på det her område, og når det udelukkende er besparelserne og ikke de igangsatte tiltag, der mærkes i Grønland, så vokser efterslæbet.

Ægrer sig over manglende efteruddannelse

Aaja Chemnitz Larsen (IA) peger især på behovet for uddannelse af de grønlandske anstaltsbetjente.

- Inuit Ataqatigiit i Folketinget ser et behov for uddannelse, efteruddannelse og fastholdelse af anstaltsbetjente, hvis man vil sikre en god start på den nye anstalt. Det er ikke tænkt ind i forliget og det ærgrer mig.

- I Grønland er der ligeledes stadig behov for at styrke resocialisering og mindre tilbagefald og arbejde for færre ofre. Her har forligskredsen prioriteret en styrket indsats i Danmark, men glemt Grønland.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) kan dog få øje på visse forbedringer. Således er tre tilbageholdelsesafsnit i henholdsvis Nuuk, Sisimiut og Ilulissat ved at blive etableret. Det betyder, at anstalterne ikke længere skal huse de tilbageholdte, der venter på deres retssag. Dermed kan anstalterne igen blive mere åbne.

Den danske regering har i sit forslag til finanslov for 2018 ligeledes lagt op til en ekstra retspulje på 40 mio.kr. over fire år til at løfte justitsområdet i Grønland, hvilket dækker over både kriminalforsorgen, retsvæsenet og politiet. Dette skal udmøntes i samarbejde med Naalakkersuisut, som i en nyligt lanceret strategi og indsatsplan for justitsområdet har peget på, at der er en lang række områder, der skal forbedres.

