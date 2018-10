Aaja om Saras afgang: Inatsisartut er en ungdomsklub

redaktionen Tirsdag, 30. oktober 2018 - 17:55

Avisen AG skriver, at folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA), forstår udmærket Sara Olsvigs argumenter for at træde ud af politik. Hun oplevede det selv som frustrerende, den periode, hun var medlem af Inatsisartut.

- Jeg kan sagtens genkende Saras udtalelser om, at grønlandsk politik for tiden er ramt af en mangel på seriøsitet og saglighed. Befolkningen ved nærmest ikke, hvad morgendagen bringer. Der er mangel på konkrete resultater, og så stor udskiftning på centrale Naalakkersuisut-poster, at det hele bliver præget af ustabilitet og mangel på kontinuitet. Der er for lidt fokus på at løse de reelle problemer, blandt andet de udfordringer, som folkeskolen står med, siger hun til AG.

Chok over dårlig opførsel

Sara Olsvig har sagt til os, at Inatsisartut også er domineret af en mandeklubs-mentalitet. Hvad mener du om det?

- Min umiddelbare indskydelse er, at der snarere er tale om en ungdomsklub. Det er ganske vist voksne mennesker, men de er mere optaget af deres ego end at gøre noget godt for landet. Jeg blev ret chokeret, da jeg var tilbage i Inatsisartut for en kort periode; der blev råbt og skreget på gangene, svarer Aaja Chemnitz Larsen.

