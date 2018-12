Aaja vil møde folk i øjenhøjde

Asger Søndergaard Nielsen Mandag, 03. december 2018 - 15:29

Ifølge en pressemeddelelse fra folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen, vil hun i den nærmeste fremtid rejse rundt i Danmark for at tale med folk om, hvad der optager dem i dagligdagen.

Formålet med samtalerne vil være i fællesskab at vende udfordringer til konstruktiv politik for grønlændere i Danmark.

-Som politiker er man ikke ekspert. Det oplever jeg ofte mange politikere tror. Det er en stor misforståelse. Jeg ser mere mig selv som et talerør for grønlændere i Grønland og Danmark, end jeg ser mig selv som fagekspert. Derfor er det også vigtigt at tage ud og lytte til borgerne og ikke kun tale, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Til møderne vil der primært blive talt om emnet Grønland-Danmark. Vinklen på emnet afhænger af aktuelle, lokale emner for eksempel kulturmøde, kultur, studerende, trivsel og beskæftigelse.

Stor grønlandsk gruppe i Danmark

Aaja Chemnitz Larsen første stop er i Odense den 5. december. Her vil hun besøge Det Grønlandske Hus.

Efterfølgende vil hun besøge, København, Aalborg, Silkeborg, Aarhus, Bornholm, Esbjerg og Vejle. Snakken skal blandt andet handle om, hvordan forskellige udfordringer med uddannelse og boliger skal løses.

-Mange tror, at grønlændere har sociale problemer, men det er trods alt et mindretal. Jeg vil gerne arbejde for, at endnu flere opmuntres til at tage en uddannelse, komme i arbejde og få egen bolig. Den kæmpe gruppe af velfungerende grønlændere i Danmark skal blive endnu større, og vi skal have synliggjort os noget mere, siger Aaja Chemnitz Larsen

Til møderne inviteres også både lokale og kendte Grønlandske personligheder. De skal starte møderne sammen med Aaja Chemnitz Larsen ved en hyggelig og uformel samtale.

Det første møde i Odense vil handle om kulturmødet, når man som Grønlænder bosætter sig i Danmark.