Aaja i åbningsdebatten: Det er nu Grønland skal gribe mulighederne

Walter Turnowsky Torsdag, 04. oktober 2018 - 15:55

Aaja Chemnitz Larsen (IA) brugte en stor del af sit ordførerindlæg under dagens åbningsdebat på situationen hjemme i Grønland. Hun mener, at der netop nu er muligheder, hvor lufthavnspakken kan blive en vækstmotor.

- Grønland står nemlig lige nu med et momentum for at sætte skub i væksten i Grønland. Vi står overfor en åben dør med muligheder, som vi ikke må lade lukke. De kommende seks måneder skal der træffes beslutning om lufthavne og inden længe bør der være ro om finansloven og vores vigtigste eksport, fiskeriet, sagde hun.

- Protektionisme og nationalisme kan blive en stopklods

Samtidig frygter hun, at mindretalskoalitionen kan ende med at forspilde de muligheder.

- Vi kan ikke i Grønland være tjent med, at vi politikere bliver en hindring for udviklingen. Vi skal tværtimod være med til at skabe rammerne for vækst og øget velfærd i Grønland. Ustabilitet og politisk uro er den værste gift for disse muligheder.

Hun mener, at Danmarks tilsagn om at investere lufthavnspakken, kan trække yderligere investeringer efter sig.

- Grønland skal øge samarbejdet med flere lande, herunder Danmark, for at skabe jobs, vækst og muligheder i fremtiden.

Dette forbinder hun med en advarsel.

- Den protektionisme og nationalisme, som vi ser i dele af det politiske miljø i Grønland, såvel som i resten er verden, er en stopklods for vores egne muligheder for vækst.

Ligeværdighed og respekt

Lidt i samme ånd var hun inde på behovet for ligeværdighed og gensidig respekt indenfor Rigsfællesskabet. En respekt, som hun savnede ved demonstrationen mod underskrivelsen af lufthavnsaftalen mellem Danmark og Grønland.

- Derfor er jeg også ærgerlig og pinlig over det som fandt sted, da Statsministeren besøgte Grønland for nylig, hvor demonstranter udviste disrespekt og tog demonstrationen et sted hen, den ikke burde være endt.

Men ligeværdigheden og respekten skal gå begge veje, understregede hun. Derfor bakker hun også op om, at borgerforslaget om, at Rigsfællesskabet skal sættes på skoleskemaet i Danmark.

- Grønlandske børn og unge ved meget om Danmark, men det kniber når det går den anden vej. Det må og skal vi gøre bedre.