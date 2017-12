Aaja: Glasset er mere end halvfyldt

Det lykkedes de to grønlandske medlemmer af Folketinget Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Aleqa Hammond (UP) at få nogle mærkesager med på næste år finanslov.

Knap 5 millioner kroner ekstra er der blevet afsat på finansloven. Dertil kommer et beløb på 10 millioner kroner om året i fire år til udvikling at justitsområdet, som allerede var med i regeringens udspil.

- Jeg er glad for de ting, som vi har fået med, men samlet set er det et lidt blandet resultat, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA) til Sermitsiaq.AG.

Følgende områder er der blevet afsat penge til:

Støtte til ICC: 1 mio

Efteruddannelse af anstaltsbetjente: 1,2 mio

Støtte til kulturprojektet NUKIGA i De Grønlandske huse: 2,1 mio

Undersøgelse af kendskab til Grønland blandt unge: 0,5 mio

Aaja Chemnitz Larsen (IA) havde dog håbet på, at der også var blevet afsat penge til uddannelsen af autoriserede forsvarer og ny radioudstyr til politiet.

- Glasset er mere end halvfyldt, men der mangler også stadig noget, siger hun.

Hun har dog fået en tilkendegivelse fra justitsministeriet om, at man er indstillet på at finde penge til radioudstyret et andet sted. Det ventes at koste mellem 10 og 35 millioner. Lykkedes det, så er hans vurdering af vandstanden i glasset betydeligt mere positiv.

- Så er der samlet afsat i nærheden af 80 milioner ekstra over de næste fire år. Og det er ganske pænt.

