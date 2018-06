Aaja glæder sig over udviklingsfond

Walter Turnowsky Torsdag, 14. juni 2018 - 16:21

Aaja Chemnitz Larsen (IA) er særdeles tilfreds med, at Kim Kielsen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) nu har aftalt at undersøge mulighederne for en dansk-grønlandsk udviklingsfond.

- Jeg har arbejdet for, at der bliver skabt en sådan fond i flere år. Så jeg er glad for, at der nu er en større åbning fra grønlandsk side overfor at skabe en sådan fond, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Åbner for internationale investorer

Tanken er at tiltrække investeringer fra pensionskasser og virksomheder til erhvervsprojekter i Grønland.

Hun mener, at en sådan fond kan trække yderligere investeringer efter sig.

- En udviklingsfond med opbakning fra regeringen kan øge interessen hos internationale investorer.

En dansk-grønlandsk arbejdsgruppe skal nu undersøge, på hvilke vilkår en sådan fond kan skabes.

- Selvfølgelig skal vi være opmærksom på hvilke betingelser der stilles. Det gælder alle investorer, også kinesiske, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Betingelser for lufthavnsinvesteringer skal afklares

På det seneste har Folketinget flere gange drøftet den kinesiske entreprenør CCCC, der har mulighed for at byde på lufthavnsprojektet.

En udløber af de diskussioner blev så tilbuddet om danske investeringer i lufthavnspakken. Og selvom regeringen og Naalakkersuisut er uenige om, hvorvidt projektet omfatter sikkerhedspolitiske aspekter, så mener Aaja Chemnitz Larsen (IA), at det er godt, at man er gået ind på at undersøge muligheden.

- Det glæder mig, at Naalakkersuisut har taget konstruktivt imod forslaget, siger hun.

Også her mener hun, at det er vigtigt, at man holder skarpt øje med betingelserne - især når det gælder kompetencefordelingen mellem Danmark og Grønland.

Afklaring om udenrigspolitiske gråzoner

I det hele taget efterlyser hun en klare linje for, hvornår et spørgsmål omfatter udenrigs- og sikkerhedspolitiske aspekter og hvornår det ikke gør.

- Det virker på mig, at danske politikere trækker det sikkerhedspolitiske kort, når der dukker nye sager op, hvor man gerne vil blande sig.

Hun henviser til den tidligere debat om uranudvinding, og nu debatten om den kinesiske entreprenør.

- Det skaber en usikker situation hos os i Grønland, at man fra sag til sag siger, at det her er udenrigspolitik.