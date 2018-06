Aaja vil forny rigsfællesskabet

Walter Turnowsky Fredag, 01. juni 2018 - 07:04

Inuit Ataqarigiit vil ændre spillergelerne i rigsfælleskabet henimod et mere ligeværdigt samarbejde. Det sagde partiets folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen under Folketingets afslutningsdebat.

- Med hensyn til rigsfællesskabet vil jeg sige, at rigsfællesskabet skal udvikles for at bevares. Det tror jeg er en kendsgerning, som vi her i Folketinget må forholde os til. Fra Inuit Ataqatigiits side ser vi gerne et rigsfællesskab udviklet i retning af mere ligeværdighed og en fælles forståelse mellem hinanden – ikke kun på et politisk niveau, men også på et socialt og et kulturelt niveau, lød der fra talerstolen.

Især mener hun, at Grønland skal få større indflydelse på de 32 områder, som endnu ikke er hjemtaget.

- Der er behov for endnu mere inddragelse, og vi arbejder os hen imod en mere ligeværdig beslutningskompetence, også mellem Grønland og Danmark, på de her 32 områder. For at det kan ske, er det en forudsætning, at danske og grønlandske borgere i rigsfællesskabet lever med hinanden i respekt. Det er også vigtigt, at alle borgere i riget kender til vores fælles historie, vores fælles nutid og vores fælles kultur.

Hun pegede desuden på behovet for et tættere samarbejde på erhvervsområdet.

- Grønland har behov for et øget udsyn, også når vi kigger ud over rigsfællesskabet. Derfor er det vigtigt at understrege, at Grønlands udenrigspolitiske interesser også er at være med til at øge handelsindsatsen.

- Fra Inuit Ataqatigiits side vil vi til efteråret komme med et udspil i forhold til et moderne rigsfællesskab i udvikling, et rigsfællesskab til gavn for alle.