Aaja efterlyser politisk stabilitet

redaktionen Mandag, 01. oktober 2018 - 16:40

Inuit Ataqatigiits folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen mødtes mandag med statsminister Lars Løkke Rasmussen til en drøftelse om aftalen, der for nylig er indgået mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen og formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen om dansk medfinansiering til udbygning af lufthavne i Grønland.

Det er tredje gang at IA-politikeren mødes med statsministeren, og de har ved tidligere lejligheder drøftet mulig dansk medfinansiering i større investeringer i Grønland, blandt andet i form af en investeringsfond. Statsministeren har valgt en model, hvor staten bliver mindretalsaktionær og sammen med Naalakkersuisut investerer midler i blandt andet Vækstfondens indsatser i Grønland.

Større sikkerhed

Aaja Chemnitz Larsen er generelt positiv overfor det danske bidrag, da det ifølge hende er et væsentligt skridt i udviklingen af grønlandsk infrastruktur, skriver IA Folketingimi i en pressemeddelelse.

- Ønsker vi at leve op til ånden i selvstyreloven om ligeværdighed, så er et mere ligeværdigt samarbejde vejen frem. Selvom staten ikke arbejdede for en investeringsfond, så er jeg overbevist om, at dansk medfinansiering i lufthavne i Grønland er med til at skabe et mere investeringsvenligt miljø i Grønland. Det skaber større sikkerhed for investorer. Det baner vejen for andre investeringer fra f.eks. pensionskasser i boligmassen eller i erhvervspotentialet i Grønland, siger folketingspolitikeren.

Interessen kan falde igen

Derfor håber hun på, at der igen bliver skabt politisk stabilitet i Grønland.

- Vi står i et sårbart sted lige nu, med alt den politiske uro, som vi har i Grønland. Formår vi ikke at udnytte det momentum der er lige nu, så vil interesse falde igen. Inatsisartut skal tage stilling til lufthavnspakken i løbet af oktober og mit håb er, at regeringen vil respektere Inatsisartuts ønsker og fortsat bakke op om dansk medfinansiering herefter, fremhæver hun.

Aaja Chemnitz Larsen takkede statsministeren for hans personlige engagement og indsats for at sikre, at Grønlands ønsker om udvidelse af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat nu kan blive en realitet.

- Med den indgået hensigtserklæring er det vurderingen, at det kan tilføre det grønlandske samfund en stor nettogevinst. Det frigiver penge, som vi i Grønland f.eks. kan bruge på at styrke folkeskoler, den sociale indsats for unge og ældre, vores sundhedsvæsen og sætte endnu mere gang i Grønlands erhvervsliv, lyder det fra folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen.