Aaja dropper møde med separatistleder

Folketingsmedlem Magni Arge fra det færøske parti Tjóðveldi har inviteret Puigdemont. Han forlader dermed for første gang sit eksil i Belgien for at deltage i en debat på Københavns Universitet mandag og senere tirsdag skal han deltage i en debat i Folketinget.

Ingen berøringsangst

- Det er ikke fordi, jeg har politisk berøringsangst over for den catalanske leder, men det er et spørgsmål om, at jeg er nødsaget til at prioritere min tid. Jeg vil hellere koncentrere mine kræfter om grønlandske interesser, forklarer det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) til Sermitsiaq.AG.

Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup, stiller heller ikke op.

- Jeg skal ikke møde ham. Det er først og fremmest, fordi jeg har andre møder, så kalenderen er fyldt op tirsdag. Men hvis jeg skulle møde ham, så skulle der også være mulighed for at høre den spanske regerings vurdering af sagen. Det bliver meget ensidigt, når man kun hører den ene side, siger Nick Hækkerup til Ritzaus Bureau.

Han melder pas ligesom Liberal Alliances Henrik Dahl, Venstres Michael Aastrup Jensen og De Konservatives Naser Khader.

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, takker også nej.

- Nej. Det skal jeg ikke. Hvis jeg gjorde det, ville jeg blande mig i spanske forhold. Det synes jeg ærlig talt ikke, at vi skal gøre fra det danske Folketings side, siger Michael Aastrup Jensen til Ritzaus Bureau.

De Konservatives udenrigsordfører, Naser Khader, melder også pas.

- Nej. Det skal jeg ikke. Jeg har nogle andre møder, der har været planlagt længe, siger Naser Khader til Ritzaus Bureau.

Højforræderi

Henrik Dahl fra Liberal Alliance begrunder sit fravær med, at separatistlederen har begået ”højforræderi”.

Medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn, Udenrigsudvalget, Europaudvalget, Grønlandsudvalget og Færøudvalget er inviteret til mødet i Folketinget.