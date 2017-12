Aaja: Dialogen med USA om Pituffik er for ringe

I foråret blev det kendt, at USA var i gang med at opgradere radaren på Pituffik for en kvart milliard kroner, og det skete øjensynligt uden at det danske udenrigsministerium eller Naalakkersuisut var orienteret.

Orientering

Grønlandsudvalget fik i dag en orientering af Anders Samuelsen og efter mødet udtaler Aaja Chemnitz Larsen:

- Det er ikke tilfredsstillende, at dialogen om aktiviteter på Pituffik ikke er bedre, end hvad den er. For at vi kan varetage grønlandske interesser i Grønland og via Folketinget er det vigtigt, at der er større åbenhed, end tilfældet er i dag. Igaliku-aftalen og en række andre aftaler på forsvarsområdet er afgørende dokumenter. Her er dialog og diplomatisk håndværk afgørende. Derfor forventer jeg også at Naalakkersuisut og regeringen styrker dialogen med amerikanerne til gavn for det grønlandske samfund, skriver folketingsmedlemmet i en pressemeddelelse.

Et andet emne blev også drøftet på samarådet. Nemlig servicekontrakterne ved Pituffik, hvor amerikanerne har sat sig på sejladskontrakterne, selv om det var en dyrere løsning.

Uheldig tendens

- Der tegner sig desværre en klar tendens til at servicekontrakter på Pituffik nu går fra grønlandske/danske selskaber til amerikanske selskaber. Dette gælder, udover servicekontrakten på Pituffik, også besejlingen til og fra Pituffik, endda på trods af det amerikanske bud var mere end dobbelt så dyrt som RALs. Til næste år gælder det beflyvningen, og der bør vi allerede nu sikre Grønlands interesse. At tildele amerikanske selskaber servicekontrakterne på Pituffik strider imod formålet med Forsvarsaftalen. Det er vigtigt for mig, at Folketinget fortsat lægger pres på regeringen og Naalakkersuisut for at de styrker Grønlands forhandlingsposition i de kommende og nuværende forhandlinger, fastslår Aaja Chemnitz Larsen.