Aaja til DF: Drop letkøbte populistiske udtalelser

- Personligt tror jeg, at jo mere Dansk Folkeparti forsøger at sætte låg på et grønlandsk ønske om selvstændighed, jo stærkere bliver ønsket om selvstændighed.

Det sagde folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) ved en forespørgselsdebat i Folketingssalen fredag.

Her havde Søren Espersen (DF) bedt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) redegøre for den grønlandske selvstændighedsproces og landets økonomi.

Kritik mod Espersen

Aaja Chemnitz Larsen fremhævede, at selvstændighed er målet for flertallet i den grønlandske befolkning.

- Ønsket om selvstændighed er en følelse og en proces for det grønlandske folk, som det er det for alle andre folkeslag. Den følelse kan man ikke tæmme eller forstumme ved at agere formynderisk. De seneste par måneders debat om Grønland i Danmark, har været præget af letkøbte populistiske udtalelser. Dansk Folkepartis melding om, at Selvstyret i Grønland bør suspenderes, gavner ikke samarbejdet mellem Danmark og Grønland. Faktisk tværtimod, kritiserede hun Søren Espersens seneste udtalelser.

Ikke for enhver pris

Aaja Chemnitz Larsen understregede således, at flertallet i Grønland ikke ønsker en forhastet selvstændighed.

- Med selvstændighed for enhver pris risikerer vi at de mange, som står på kanten af samfundet, vil falde ud over kanten. For Inuit Ataqatigiit er det afgørende, at vi har alle med – også de svageste i samfundet. Et socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund er målet.

- Ikke bare et selvstændigt samfund, men et selvstændigt velfærdssamfund. Den demokratiske forståelse, respekten for menneskerettigheder og sikkerhed for den enkelte, er noget af det fineste Grønland har lært fra Danmark, så tak for det, sagde hun.

Lang vej endnu

Inuit Ataqatigiit arbejder således for et økonomisk stærkt og moderne grønlandsk samfund, hvor flere er i stand til at bidrage.

- I dag er vi på rette vej, men der er stadig lang vej igen. Der er langt fra rig til fattig i det grønlandske samfund. Vi har en økonomisk og social ulighed i Grønland, som er på linje med den amerikanske ulighed. Fra Inuit Ataqatigiit arbejder vi aktivt på, at skabe større lighed. Vi har for mange børn der mistrives og bor udenfor eget hjem. Alt for få gennemfører folkeskolen og læser videre. Derfor er det for Inuit Ataqatigiit også vigtigt, at arbejde for stærkere folkeskoler og sikre at flere færdiggør en uddannelse, lød det fra Aaja Chemnitz Larsen.