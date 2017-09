Aaja Chemnitz Larsen indtræder i Inatsisartut

- Jeg vil arbejde for at løfte den opgave der blev lagt til mig, og er glad for en meget kompetent person som Aaja bliver del af Inatsisartut, når jeg træder ud, siger Ane Hansen, der pt er formand for overgangsudvalget.

Aaja Chemnitz Larsen blev valgt ind til Inatsisartut ved valget i 2014.

Til åbningen af Inatsisartut den 22. september 2017 vil Aaja Chemnitz Larsen ophæve sin orlov.

Som medlem af Inatsisartut vil koordinationen mellem Inatsisartut- og Folketingsarbejdet blive styrket, særligt med fokus på udenrigs- og sikkerhedspolitikken samt justitsområdet. Aaja Chemnitz Larsen udtaler i den forbindelse:

- Jeg glæder mig til at være del af Inuit Ataqatigiits arbejde i Inatsisartut og følge aktuelle sager helt tæt på, i både i Folketinget og i Inatsisartut.

Inuit Ataqatigiit er i gang med at styrke justitsområdet, både i Naalakkersuisut og via Folketinget, oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Aaja Chemnitz Larsen har i foråret 2017 i Folketinget lanceret et justitsudspil, hvilket politikeren vil følge op på i både Inatsisartut og Folketinget. Inden længe kommer Inuit Ataqatigiit i Folketinget også med et input til de kommende forsvarsforhandlinger i Danmark. Til det siger Aaja Chemnitz Larsen:

- Jeg ser gerne, at der bliver skruet endnu mere op for regeringens styrkelse af forsvaret i Arktis. En plads i Inatsisartut vil være med til at sikre en rød tråd i det kommende arbejde.

Ændringen skal behandles i Inatsisartut ved åbningen 22. september 2017 og træder i kraft herefter, oplyser partiet i pressemeddelelsen.