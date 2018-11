Åbent brev til Kim Kielsen: Ret op på sundhedssystemet

Walter Turnowsky Mandag, 05. november 2018 - 05:08

I et skarpt formuleret åbent brev opfordrer Partii Naleraqs formand, Hans Enoksen til, at Kim Kielsen (S) sørger for, at der bliver rettet op forholdende i sundhedsvæsenet.

- Vi kan ikke længere se passive til at mange borgere venter på at få deres diagnoser, og de vil helt forståeligt gerne have den nødvendige hjælp til deres gener, så vi vil på den foranledning opfordre dig til snarest at tage affære og dertil at indsætte en naalakkersuisoq for sundhed, der udelukkende har til opgave at varetage sundhedsområdet, hedder det i brevet.

Har hørt mange klager

Som Sermitsiaq.AG har fortalt tidligere, så var der per 1. oktober 4.142 personer, der på stod på venteliste til et af de kirurgiske specialer. Men ventelisterne er langt fra det eneste problem, mener Hans Enoksen (PN).

- Der er mange borgere i Grønland, der har gener, oplever problemer med at henvende sig til lægekonsultationerne, og vi bør sikre at borgerne skal kunne henvende sig hurtigt og uden unødige hindringer. Vi kan ikke længere acceptere at befolkningen i bygderne og yderdistrikterne får meget begrænset og utilfredsstillende betjening fra sundhedsvæsenet.

- Der bliver mere og mere markante klager om sundhedsvæsenets yderst belastende betjening fra befolkningen langs kysten, hvor der er forlydender om at patienter, der ellers har behov for hjælp bliver sendt hjem, og det er blevet normalt at patienterne får udleveret smertestillende medicin.

- I flere tilfælde bliver de ikke engang undersøgt før de sendes hjem igen, og der har medført at der er flere der har fået en dødelig udgang. Der er derefter heller ikke foretaget yderligere undersøgelser af patienter, der har været syge i flere dage, og det har så efterfølgende fået meddelt at deres sygdom er så fremskreden, at de ikke længere kan få hjælp. Vi opfordrer til, at disse yderst belastende forhold, der hersker på sundhedscentrene langs kysten, snarest udbedres.

Kræft

En sammenligning mellem de nordiske lande viser, at der er langt større risiko for at dø af en kræftsygdom i Grønland end i de øvrige lande. Samtidig har det været en markant stigning i antallet af kræfttilfælde.

- Sygdommen kræft er blevet mere almindelig i Grønland, og vi bør snarest igangsætte undersøgelser for at få afdækket, hvorfor det er blevet så almindeligt, og hvorfor der er så mange der ramt af sygdommen, og vi bør bevilge midler til at tage prøver af befolkningen, skriver Hans Enoksen (PN).