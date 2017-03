A-kandidat: Giv nu Sydkommunen flere muligheder

Borgerne bliver færre i Kommune Kujalleq. Nu må der handles, så der kan være flere arbejdspladser i Sydgrønland.

Sådan siger Bentiaraq Ottosen, der stiller op for Atassut i kommunalvalget i Kommune Kujalleq.

Tre store udfordringer

- Det er på tide nu at stille krav til Naalakkersuisut, så alle kan være med til udviklingen. På den måde kan så de andre kommuner også planlægge som Kommuneqarfik Sermersooq, siger Bentiaraq Ottosen.

Han påpeger, at Kommune Kujalleq har tre store udfordringer.

- Der er få arbejdspladser, boligområdet og borgerne bliver færre. Naalakkersuisut bør nu gøre for noget for at løse problemerne. Der skal både etableres flere arbejdspladser, men også offentlige arbejdspladser bør nu spredes i Grønland, fremhæver Bentiaraq Ottosen.

Flyt nu arbejdspladserne

Han er især bekymret over de mange borgere, der flytter ud fra kommunen.

- Omkring 100 borgere forlader Kommune Kujalleq om året, og det er meget bekymrende. For at undgå, at flere forlader kommunen, skal Naalakkersuisut nu til at flytte arbejdspladser til Kommune Kujalleq, så udviklingen kan vende sig, lyder det fra Bentiaraq Ottosen.

