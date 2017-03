900 klager over Air Greenland

- De typiske kundeklager, vi modtager, er feedback, hvor kunden har behov for at dele deres oplevelser og komme med forslag til forbedringer, oplyser afdelingsleder i kundeservice, Helle Pedersen, Air Greenland, til Sermitsiaq.AG.

Beskadigede ejendele

Hun oplyser, at klager, som indeholder krav om erstatning, typisk vedrører erstatning af ejendele, som er beskadiget i forbindelse med flyveturen såsom kufferter, tøj og lignende.

- I de fleste sager er erstatningsansvaret klart defineret. Derfor er det et fåtal af sager, hvor kunden efterfølgende klager over svaret, fastslår kundeservicelederen.

Fire ugers sagsbehandlingstid

- De fleste sager bliver besvaret og lukket inden for fire uger, men der er nogle sager af mere kompliceret art, hvor sagsbehandlingstiden kan være længere, indrømmer hun og peger på, at det typisk er sæsonafhængig i forbindelse med jul og sommerferie, hvor der er ekstra travlhed.

En borger har efterlyst hjælp via en facebook-gruppe, fordi han efter adskillige telefonhenvendelser og adskillige mails endnu ikke har fået erstatning for en rejse mellem København og Nuuk via Kangerlussuaq. Og i vedkommendes sag var der gået mere end to måneder og sagen er endnu ikke afsluttet.

Prioriteret opgave

- En sagsbehandlingstid på to til tre måneder er ikke tilfredsstillende, understreger Helle Pedersen, der oplyser, at det er en prioriteret opgave at undgå så lange sagsbehandlingstider.

Hun oplyser, at der ikke er nogen kundeklager, der er endt ved en domstol.

- EU kompensation er derimod lovgivning, så der kan sagerne ankes, og det sker en gang imellem, oplyser lederen af Air Greenlands kundeserviceafdeling.