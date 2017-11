Der er 878 hjemløse i landet

Medlem af Inatsisartut Aaja Chemnitz Larsen (IA), har i et paragraf 37 spørgsmål spurgt Naalakkersuisut om hvor mange hjemløse der er i landet.

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Sara Olsvig (IA) oplyser, at der ikke foreligger data over hjemløse borgere i Selvstyret. Derfor har Naalakkersuisut kommunerne og fundet frem til at der er 878 hjemløse.

Fordelt på kommuner

Kommune Kujalleq har i alt 173 hjemløse fordelt med 72 i Qaqortoq, 38 i Nanortalik og 25 i Narsaq. Udover de allerede nævnte, er ni personer i socialbolig og 29 som er indkvarteret på herberg. Kommunen har oplyst, at antallet af hjemløse er steget de seneste fem år.

Qeqqata Kommunia har en opgørelse på 78 hjemløse i alt i 2017. I 2014 er antallet af hjemløse opgjort til at være på 116. Kommuneqarfik Sermersooq har i alt 469 hjemløse. Og Qaasuitsup Kommunia har i alt 121 borgere, som er hjemløse.

Tre grupper af hjemløse

Der må dog tages forbehold for opgørelsen, da de enkelte kommuner kan have anlagt forkellige vurderinger af, hvem der falder indenfor hjemløshed, lyder det fra Naalakkersuisut.

Sara Olsvig gør opmærksom på, at der kan skelnes mellem tre grupper af personer, som er hjemløse. Det drejer sig om hjemløse, genhusede samt boligløse:

Hjemløse omfatter personer, der ikke har et fast sted at opholde sig om natten.

Genhusede omfatter personer, der er udsat fra deres bolig hos Ini eller Iserit og har et rum i en genhusningsbolig.

Boligløse omfatter personer, der bor hos nogen, ofte familie eller venner, og som har en fast bolig at være i, som ikke er deres egen bolig.

Der skelnes ikke mellem disse former for hjemløshed i de tal, som Naalakkersuisut har fået fra kommunerne.

Vil drøfte tiltag

Aaja Chemnitz Larsen ville også gerne vide, hvilken dialog der er med kommuner for at nedbringe antallet af hjemløse. Naalakkersuisut svarer følgende:

- Det store antal hjemløse betyder, at Naalakkersuisut sammen med kommunerne, NGO’er, forskere m.fl., vil vi drøfte, hvilke tiltag målrettet socialt udsatte voksne, er brug for, for at forebygge hjemløshed, svarer Naalakkersuisut.