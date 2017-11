800.000 kroner til snerydning for ældre og handicappede

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har vedtaget at afsætte 800.000 kroner til hjælp med snerydning til ældre og handicappede, hvor ingen på adressen selv er i stand til at løse opgaven. Hjælpen er beregnet til at skulle bruges på dage med kraftig snefald, det oplyser kommunen.

- Kommuneqarfik Sermersooq har en vision og et mål om, at ældre og handicappede bliver boende i egen bolig så længe som muligt. For at føre det ud i livet er det afgørende, at de berørte borgere, selv kan komme ind og ud af deres bolig, lyder det fra kommunen i en pressemeddelelse.

Det kan være vanskeligt i perioder med meget sne. Med initiativet håber kommunalbestyrelsen at kunne lette tilværelsen for ældre og handicappede i kommunen.

Læs også: Autoværn i dårlig stand

Lokale variationer

Kommuneqarfik Sermersooq dækker et stort geografisk område, og det betyder, at der er store lokale forskelle, når det kommer til muligheden for at tilbyde snerydning til borgerne. Af den grund kan ordningen være i form af enten snerydning eller hjælp til indkøb.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked anslår, at der er omkring 45 borgere i kommunen, der har behov for ordningen.

Ældre og handicappede der bor alene

Snerydning eller hjælp med indkøb tilbydes ældre og handicappede, der ikke bor sammen med personer, der kan udføre opgaverne. Borgere der bor i et boligselskab, der står for at løse opgaven med snerydning for bolig, kan man ikke blive visiteret til hjælpen.

Når ordningen har kørt i 2018, vil kommunen vurdere, hvad det helt præcist koster at gennemføreordningen. Indtil videre er der afsat 800.000 kroner til snerydning til ældre og handicappede i 2018.

Læs også: Snerydningschef: Glem ikke, at vi bor i Grønland!