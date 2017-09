77 år gammel paragraf skyld i islandsk regeringskrise

Islands regering blev i nat sprængt, da koalitionspartneren Lys Fremtid trak sig ud af regeringen på baggrund af en konflikt om omstændighederne, hvor en dømt pædofil fik en såkaldt ‘æresoprejsning’.

Den omstridte paragraf om ‘æresoprejsning’ eller ‘uppreist æru’ går tilbage til 1940, hvor den rent faktisk kom ind i islandsk lovgivning efter dansk forbillede.

Det skriver Iceland Monitor.

Oprindeligt var den blot tænkt til, at dømte personer kunne genvinde deres valgret fem år efter, at de havde afsonet deres straf.

Dette giver dog i dag ikke længere mening, da man ikke længere mister sin valgret på grund af en dom.

Til gengæld kan man være afskåret for at udøve visse betroede erhverv, som for eksempel forsvarsadvokat. Det er denne ret man får tilbage, når man får ‘uppreist æru’. Man får dog ikke sin straffeattest slettet.

Det kræver dog, at venner anbefaler, at man får ‘uppreist æru’.

Paragraffen blev allerede diskuteret heftigt tidligere denne sommer, da en anden dømt pædofil fik æresoprejsning.

Og da det kom frem, at statsministerens far havde hjulpet en ven, der ligeledes er dømt for pædofili, med at få renset sit navn, blev det for meget for partiet Lys Fremtid.