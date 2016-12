700 kilo stjålet fyrværkeri fundet

Politiet har fundet 700 kilo ud af de 1,5 tons fyrværkeri, der blev stjålet fra en container i Qinngorput natten til onsdag.

Krudtet var gemt i et skur midt i en beboelsesområde i Nuussuaq.

- Det blev, som vi frygtede, opbevaret groft uforsvarligt, siger politiets vagtchef Søren Bendtsen.

LÆS: Stort fyrværkeri-tyveri i Nuuk

Livsfarligt

Normalt er sikkerhedsafstanden for den mængde fyrværkeri en halv kilometer, men her lå det i et skur klods op af beboelse.

- Det kunne have fået rigtig alvorlige konsekvenser, hvis det var eksploderet, understreger vagtchefen.

På den baggrund appelerer han også til befolkningen om at komme med tips til at finde resten. Politiet frygter, at også det parti kan være opbevaret lige så uforsvarligt.

LÆS: Stjålet fyrværkeri kan eksplodere

Vil finde resten hurtigst muligt

Det var tips fra befolkningen kombineret med en målrettet efterforksing, der satte politiet på sporet af fyrværkeriet. Sent i går aftes blev det fjernet fra skuret med hjælp fra brandvæsenet.

Når det gælder resten af det stjålne fyrværkeri har politiet også fortsat spor, som de følger op på. Men politiet kan desuden fortsat bruge tips for at få sikret det farlige fyrværkeri hurtigst muligt.

- Dem der har stjålet det, er muligvis ikke selv helt klar over, hvor farligt så store mængder fyrværkeri er, siger Søren Bendtsen.