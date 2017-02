600 strandede hvaler er et stort mysterium

Forskerne har i årevis brudt deres hjerner med det - uden at finde et klart svar.

For hvad får kæmpestore flokke af hvaler til at strande og lide en langsom død?

- Vi har mange teorier, men ingen god forklaring.

Se BBC-video af de strandede hvaler

Sådan lyder det fra zoolog og hvalforsker Carl Christian Kinze, efter at cirka 600 grindehvaler i løbet af få dage er døde på den samme strand i New Zealand.

200 grindehvaler strandet lørdag

Lørdag strandede omkring 200 grindehvaler i et lavvandet område kaldet Farewell Spit på den nordlige del af Sydøen.

Dagen før var det en kæmpeflok på over 400 individer, der strandede blot tre kilometer væk.

Hundredvis af frivillige har forsøgt at redde dem ved at hjælpe dem ud på dybt vand igen.

Menneskekæde var nytteløs

Men mange af de hvaler, der kom tilbage på dybt vand, svømmede ind mod stranden igen. Selv en menneskekæde på op mod 100 personer kunne ikke få hvalerne til at vende om.

- Grindehvalen hører zoologisk set til delfinerne, og vi regner dem for at være rimelig kloge.

- Det kan være forstyrrelser i Jordens magnetfelt, der får dem til at svømme de forkerte steder hen, siger Carl Christian Kinze.

Sonar til navigering

Grindehvaler bruger sonar til at finde vej, og derfor er forklaringen ifølge den danske forsker blandt de mest sandsynlige.

- Grindehvalen er en oceanisk art. De er ingenlunde tilpasset lavvandede forhold. Den lever på dybt vand og spiser blandt andet blæksprutter, siger han.

Ved solnedgang lørdag besluttede New Zealands naturmyndigheder at efterlade hvalerne til deres egen skæbne.

Det ville være for farligt at befinde sig med så store dyr i vandet efter mørkets frembrud.

Derudover er der også hvidhajer i farvandet, som allerede har taget for sig af retterne blandt hvalkadaverne, skriver dpa.

Kendt hval-fælde

Farewell Spit er en 26 kilometer lang sandtange, som er notorisk kendt som en "fælde" for hvaler.

Lokale forskere er begyndt at obducere flere af de døde hvaler for at finde frem til en forklaring.

- Vi vil forsøge at fastslå, om der er en årsag til, at så stort et antal hvaler strander og dør inden for så kort et tidsrum, siger veterinær patolog Stuart Hunter til avisen New Zealand Herald.

Grindehvaler kan blive op til seks meter lange. Det er den mest almindelige hval i newzealandske farvande og er ikke en truet art.

Prisværdigt arbejde

Alligevel arbejdes der hårdt på at redde de grindehvaler, der ikke allerede er døde.

- Det er et kæmpe og prisværdigt arbejde at forsøge at redde dem. Men al erfaring viser jo, at det er næsten omsonst.

- Dem man får ud den ene dag, de strander den næste. Og det er måske fordi, at årsagen til strandingen ikke er fjernet, siger Carl Christian Kinze.