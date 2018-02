5.200 kroner for grantræs-øl

Man må håbe, at køberen virkelig nyder øllen ‘Tannenbaum’ fra Godthåb Bryghus, hvis pågældende vælger at knappe den op. Selv hvis man er vandt til grønlandske priser, er 5.200 kroner nemlig en anseelig pris for en øl - også selvom flasken indeholder 75 centiliter.

Til gengæld er der så også puttet grantræer ned i øllen.

Sandsynligheden taler dog nok for, at den er købt af en samler, der vælger at stille den på hylden.

Øllen, der er den første ud af et parti på 1.800, blev sat på auktion på lauritz.com i midten af februar. Buddene skød hurtigt i vejret, og i går blev der så givet hammerslag på et bud på de 5.200 kroner.

Grantræer fra Danmark er blevet sejlet til Grønland, hvor de udvalgte hele træer er blevet findelt og tilsat brygget.