4.000 grønlændere rejser i løbet af 20 år

Udvandringen fra Grønland har stået på i mange år - og ind til videre ser det ud til, at den fortsætter med uformindsket styrke.

Lige nu bor der godt 50.000 mennesker født i Grønland her i landet. I 2040 vil det tal være faldet til godt 46.000. Det viser en fremskrivning som Grønlands Statistik har lavet ud fra de hidtige tal. Med andre ord vil 4.000 grønlændere have forladt landet, hvis ikke det lykkedes at vende udviklingen.

Halvdelen af en tænkt årgang rejser

Grønlands Statistik har også set på, hvor gamle folk er, når de flytter fra landet. Og her viser det sig, at udvandringen fordeler sig jævnt over aldersklasserne frem til pensionsalderen. Statistikerne har så lavet det trick, at de har har konstrueret en kunstig årgang ud fra de nuværende. Af denne kunstige årgang vil halvdelen have forladt landet, når de bliver 70 år. Eller sagt på en anden måde: Hvis dem der bliver født nu opfører sig ligesom de nuværende årgange, når de når den alder, så vil halvdelen af dem være flyttet.

Tallene skævvrides lidt hos de små børn, da de her også omfatter børn født i Grønland, hvor forældrende kun kortvarigt opholder sig i landet.