40 år med strøm

Som El-installatør trådte den 31-årige Therkild Lynge, i 1977, ind i Grønlands Tekniske Organisation (GTO), som i 1993 blev overtaget af Nukissiorfiit. Siden har hans tid i virksomheden budt på en række opgaver og forskellige ansvarsopgaver.

I dag varetager Therkild Lynge en stilling som teamleder i Qeqertarsuaq, i Distrikt Disko.

- Therkild Lynge har en enorm viden og en række færdigheder, til gavn for Nukissiorfiits forbrugere og de ansatte. Han har gode sociale kompetencer og har et gode humor og er en medarbejder, der i særdeleshed er højt værdsat overalt i organisationen. Han sætter en ære i, at alle opgaver løses til tiden, og til et højt kvalitetsniveau, siger Mogens Nielsen, teknisk direktør i Nukissiorfiit, og fortsætter:

- Therkild Lynge Med 40 år på bagen under tiden været i stand til at tilpasse sig de strukturelle og samfundsmæssige krav. Han har af egen drift søgt og gennemgået uddannelser og kurser, ligesom Therkild Lynge giver gerne konstruktive råd og vejledning, når der opstår behov, såvel til kollegaer og lærlinge.

Therkild Lynge har på dagen modtaget Grønlands Selvstyres diplom, for påskønnelse af tjeneste i det offentlige.