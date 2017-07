350 passagerer sidder fast i Nordgrønland

Aktuelt venter godt 350 flypassagerer på at komme frem til deres slutdestination.

Det er sær Nordgrønland er ramt af irregularitet. Det skriver Air Greenland i en pressemeddelelse.

Flere byer er samtidig ramt af dårlig sigtbarhed, i form af tåge og lavt hængende skyer.

Det drejer sig specifikt om lufthavnene i Aasiaat, Ilulissat, Upernavik og Uummannaq.

Forsinkelserne for disse byer giver følgeforsinkelser i den øvrige trafik, hvor især flyvninger til Qaanaaq er ramt.

Årsagen er, at Upernavik skal fungere som alternativ lufthavn for flyvningerne til Qaanaaq.

Men den dårlige sigtbarhed i Upernavik, har ikke gjort det muligt at opsætte flyvninger til Qaanaaq. Samtidig med at også vejret og teknik har aflyst opsatte flyvninger til Qaanaaq tidligere på ugen.

Det store antal berørte passagerer skyldes til dels, at det er højsæson.

Der arbejdes på højtryk for at finde løsninger for passagerne, som vil modtage en sms med ny rejseplan eller bliver ringet op fra Air Greenland, hvis mobilnummer ikke er oplyst i forbindelse med bookingen.

Passagerer kan også holde sig orienteret på flytider på Air Greenlands hjemmeside.