35 turistoperatører strandet i Island

Forventningen er, at de strandede turistoperatører først vil ankomme til Nuuk i nat, og de går dermed glip af konference-delen, som blev åbnet tirsdag morgen af naalakkersuisoq for Erhverv, Hans Enoksen. Ud af fire fly fra Island til Nuuk var det ene ramt af problemer.

De 35 turistbranchefolk vil dog kunne nå selve messen, der afvikles onsdag i Inussivik.

Hans Enoksen sagde i sin åbningstale til de professionelle turistoperatører, at turismen i Grønland er i hastig udvikling, og at den ved siden af fiskerierhvervet vil få en større og større betydning for landet.

Han så frem til næste gang, at Vest Norden Travel Mart skulle afvikles om fire år. For til den den tid skulle der gerne være etableret flyruter til Grønland fra Europa og USA.

Nye lufthavne vil styrke turismen

Han forklarede de mange udenlandske turistoperatører om planerne med at etablere tre nye lufthavne, som vil få en afgørende betydning for, at turismen i Grønland vil styrkes væsentligt.