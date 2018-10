30.000 får dækning ved kritisk sygdom

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 01. oktober 2018 - 08:37

SISA har udvidet sin forsikringsdækning for sine 30.000 pensionsopsparere, der er ansat på en overenskomst med fagforbundet SIK.

Dækning ved visse kritiske sygdomme udbetales, hvis pensionstageren får en diagnose for en af de alvorlige sygdomme, der er omfattet af dækningen, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

- I langt de fleste tilfælde er det cancer, hjerneblødning eller blodprop, der giver anledning til udbetalinger fra denne dækning, udtaler administrerende direktør Søren Schock Petersen og fortsætter:

- Men dækningen omfatter også en lang række andre sygdomme som for eksempel dissemineret sklerose, AIDS, nyresvigt, døvhed og blindhed.

Minimums-opsparing

Dækningen gælder kun for de medlemmer, der har sparet mindst 5.000 kr. op på deres pensionsordning.

Fakta om SISA: SISA er ejet af medlemmerne og skal derfor ikke levere et overskud til aktionærerne. Missionen er at levere attraktive pensionsordninger til organisationer og erhvervsliv i Grønland, med det bedst mulige afkast og den lavest mulige risiko. 3.135 mio. kroner i samlet pensions-opsparing 31. 12. 2017.

210 mio. kroner i indbetalte bidrag 2017.

- Denne grænse har vi valgt for at sikre, at de medlemmer, som ikke har sparet så meget op endnu, ikke bruger opsparingen på at betale for den nye dækning. Det er trods alt opsparingen til alderdommen, der er vigtigst, fastslår Søren Schock Petrsen.

Præmien for dækning ved visse kritiske sygdomme er 58 kr. pr. måned i 2018, og den præmie trækkes automatisk fra opsparingen. Udbetalingen fra dækningen er 100.000 kr., hvis man bliver berettiget til dækningen.

Skat af beløbet

Da bidragene til pensionsordningen er fradragsberettigede, skal der betales skat af udbetalingen.

Det er vigtigt at understrege, at dækning ved visse kritiske sygdomme for ansatte på SIK overenskomst først er indført den 1. oktober 2018. Den dækker derfor kun sygdomme, der opstår efter den dato.