3000 misbrugte børn. Kun 110 dømte på fem år

Flere undersøgelser viser sammen med MIOs rapporter, at et stort antal børn bliver udsat for seksuelle krænkelser. Det uofficielle tal, det såkaldte mørketal, skønnes at være i omegnen af 3-4000 børn fordelt over hele landet, der er blevet voldtaget eller på anden måde udsat for seksuelle overgreb.

Alligevel er det kun ganske få overgreb, der anmeldes og endnu færre sager, hvor der fældes dom.

I en periode på fem år frem til 2015 er der i retten kun faldet 110 afgørelser i sager, der omhandler seksuelle krænkelser af børn under 15 år. Det viser kriminalitetsstatistikken fra Grønlands Statistik.

Mange sager henlægges

I samme periode er der anmeldt 270 seksuelle overgreb på børn, hvilket vil sige, at 60 procent af sagerne henlægges uden der rejses tiltale, fordi politiet skønner, at der aldrig vil falde dom over krænkeren.

- Et grundlæggende princip i grønlandsk og dansk kriminalretspleje er det såkaldte ”objektivitetsprincip”, der bl.a. betyder, at vi som anklagemyndighed ikke må rejse tiltale og sende en sag i retten, hvis vi ikke selv tror på, at der vil ske domfældelse, siger politimester Bjørn Tegner Bay.

Lynge: grib mulighederne

Andre myndigheder bør derfor gribe ind, når de får chancen for at handle proaktivt. De muligheder kommer blandet andet, når voksne træder frem og fortæller om de overgreb, der selv har oplevelset som børn. Det mener politiker Steen Lynge.

- De offentlige myndigheder griber ikke chancen fra de udstrakte hænder, som de enkelte borgere rækker frem, når de offentligt deler af deres personlige oplevelser. Senest blev dette konstateret i forbindelse med en udstilling om seksuel misbrug af Gukki Nuka, og som skoler ikke anvendte i forskellige byer i Grønland, siger Steen Lynge Atassut.

Grønland tiltrådte FN’s Børnekonvention i 1992 og myndighederne er derfor forpligtet til af beskytte børn mod seksuelt misbrug.

