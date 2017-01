30 frygtes dræbt af lavine

En lavine har ramt et hotel i det centrale Italien, hvor op til 30 personer frygtes dræbt. Lavinen er udløst efter flere kraftige jordskælv i regionen.

- Der er mange døde, siger en chef for et redningshold på stedet ifølge nyhedsbureauet dpa.

Fem meter sne i området

Dele af hotellet er faldet sammen, og der er faldet op til fem meter sne i området. En talsmand for redningstjenesten fortæller, at man må bruge helikopter for at nå frem til stedet.

- Vi firer redningshold ned med helikopter, og de er begyndt at grave, siger talsmand Luca Cari.

Vanskelige forhold

Det står ikke helt klart, hvornår sneskredet ramte. Ifølge avisen La Repubblica blev hotellet flyttet 10 meter af den store mængde sne. Det har været vanskeligt for redningshold at kæmpe sig igennem sneen til hotellet.

Italien blev onsdag ramt af flere jordskælv, der sendte rystelser igennem den centrale del af landet. De kunne også mærkes i hovedstaden Rom.