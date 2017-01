30 år bag tremmer

Der bliver fremsat krav om udslusning af en mand fra Østgrønland, der nu er i tidubestemt anbringelse i Anstalten ved Herstedvester. Manden, der tidligere har været anbragt i anstalten for domfældte i Nuuk og senere flyttet til Herstedvester, har nu været bag tremmer i 30 år.

Manden erkender selv at han har begået alvorlig kriminalitet. Men han mener nu, at tiden er inde til at starte på en udslusning til at kunne komme tilbage til Grønland.

- Selvom jeg har begået alvorlig kriminalitet, så har jeg ligesom alle andre grundlæggende rettigheder og jeg kræver, at det bliver overholdt, siger han gennem telefonen fra Herstedvester.

Hans sag om foranstaltningsændring skulle have været for Sermersooq Kredsret i efteråret.

Men rettens behandling er blevet udsat to gange i løbet af efteråret, fordi retten manglede dokumenter fra Herstedvester om hans tilstand.

Retten i Grønland havde ellers berammet sagen til den 19. januar, men behandlingen blev igen udsat, fordi de omtalte dokumenter fra Herstedvester endnu ikke var afleveret til retten.

- Der er tale om en principiel sag. Retten i Grønland har tidligere udtalt at en anbringelse i 30 år er alt for lang tid. Vi håber på at de nødvendige dokumenter bliver udarbejdet af Herstedvester, så man kan tage stilling til en udslusning, siger mandens forsvarer Gedion Jerimiassen.

