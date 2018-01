24 børn ventede uden for værtshus

Lønningsdag er lig med druk for mange. I Sundhedsdepartementets tilsynsrapport stilles der også skarpt på dét problem. Udsendte konsulenter har tilbragt en uge i Tasiilaq i juli og oplevet lidt af hvert i den retning. Det skriver avisen AG.

I den nu offentligt tilgængelige rapport kan man blandt andet læse dette:

- Tilsynsmyndigheden fik efter første tilsyn (på værtshus, red.) et tip om, at befolkningen i Tasiilaq gik på bar, så snart lønnen kom ind klokken 23.00 torsdag. Tilsynsmyndigheden så omkring 65 personer gå ind i baren i dette tidsrum. Tilsynsmyndigheden så 24 børn vente uden for på deres pårørende. Der var ingen dørvogterfunktion, og børnene gik ind og ud, som de havde lyst, skriver tilsynsfolkene.

For værtshusholder Mike Nicolaisen er det imidlertid ikke bevillingshaverne, der bør klandres for, at børn stimler sammen foran værtshuse sent om aftenen. Han forstår ikke, hvorfor den problematik skal inddrages i et tilsyn om overholdelse af alkohol-lovgivningen.

- Det er et socialt problem, ikke noget at gøre med vores forretning. Hvis forældre ikke passer på deres børn, må socialvagten eller politiet inddrages. Børn må ikke være ude efter klokken 23, så politiet må bede dem gå hjem, siger han.

