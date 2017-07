22 anbefalinger: Sådan reddes hundeslæde-kulturen

Tilbage i november 2016 blev der holdt et internationalt slædebyggertræf i Sisimiut med deltagere fra Canada, Rusland, USA og Grønland. De formulerede en række anbefalinger til, hvordan hundeslædekulturen bedst bevares og fortsat udvikles, hvilket præsenteres på Sisimiut Museum torsdag den 20. juli.

Værdifuld kultur

Formålet med hæftet og de 22 anbefalinger er at gøre det overskueligt for beslutningstagerne om, hvad der skal til for at bevare den værdifulde kultur, der om noget kendetegner den oprindelige befolkning i Arktis.

Anbefalingerne er delt op i fire kategorier: internationalt, nationalt, lokalt og andet.

På det internationale niveau anbefales det, at ”vi vaccinerer alle slædehunde og blander ikke slædehunden op med andre hunderacer”.

På det nationale plan lyder en af anbefalingerne: ”Vi skaber bedre vilkår for at opnåelse af licenser for turistkørsel med hundeslæder, og vi giver slædekuske mere i løn for at køre med turister”.

Se de mange fotos fra slædebyggertræffet

På det lokale niveau lyder det blandt andet: ”Vi laver sommerskoler for børn, hvor de lærer at passe slædehunde”.

Park rangers

Under kategorien andet, som har seks punkter hedder det blandt andet: ”Vi indfører professionelle park rangers, som arbejder med slædehunde, som kan komme i praktik hos hinanden på tværs af landegrænser”.