21 isbjørne i Ittoqqortoormiit i denne sæson

Mindst 21 gange har en isbjørn været undervejs indenfor byen i Ittoqqortoormiit, Det skriver WWF i en pressemeddelelse.

- Da Dines en tidlig, mørk morgen i september møder på job ved forbrændingen i Ittoqqortoormiit og vil ryge en cigaret, får han sig en oplevelse, han sent vil glemme. Idet han tænder sin lighter, kigger han ind i øjnene på en isbjørn, som står ved hans ATV-køretøj fire meter væk. Bjørnen sætter i løb direkte imod ham. Det lykkes Dines at nå bag om hjørnet på bygningen, og heldigvis vælger bjørnen at fortsætte i en anden retning.

Dette er en af beretningerne fra seneste sæson for WWF’s isbjørnepatrulje i Ittoqqortoormiit. En ansat på byens vejrstation gjorde sig også et skræmmende bekendtskab. I en af rapporteringerne fra patruljen lyder det:

- 18. oktober 2017: Mikkel skal opsende vejrballon kl. 22. Da han går mod huset, hører han isen knase bag sig. Han vender sig om og ser en isbjørn tre meter fra sig. Han løber indenfor, og isbjørnen flygter ned over skrænten ved dumpen og svømmer over mod Storesten.

Stigende problem

I sæsonen fra august til december 2017 er der registreret hele 21 hændelser med problembjørne i Ittoqqortoormiit. I næsten alle tilfælde blev isbjørnepatruljen tilkaldt og sikrede, at bjørnene blev skræmt væk fra området og holdt under observation. Kun i to af tilfældene blev bjørnene aflivet af byens jagtbetjent.

- Byens borgere fortæller os, at patruljen giver dem større tryghed, og samtidig forhindrer vi, at en masse bjørne bliver skudt i selvforsvar. Så på den ene side er vi rigtig glade for, at isbjørnepatruljen gør så flot et stykke arbejde. På den anden side er vi kede af, at patruljen har så meget at se til. Alt tyder på, at problemet med ubudne isbjørne bliver ved med at vokse i takt med, at havisen skrumper, siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg.

- Så vi håber, at politikerne snart vil gøre noget for at forebygge isbjørnekonflikter andre steder i Grønland. Det kan ikke altid undgås at nedlægge en isbjørn, og hvis en bjørn angriber, skal man naturligvis ikke tøve med at skyde., fortsætter Bo Øksnebjerg.

Sandsynligvis flere

Overalt i Arktis er antallet af konflikter mellem isbjørne og mennesker steget i takt med, at klimaforandringerne har fået havisen til at skrumpe. I 2007 blev der registreret ni konflikter i hele Grønland, mens tallet i 2017 altså var 21 alene i Ittoqqortoormiit.

- Det skal understreges, at 21 blot er det antal, som patruljen har viden om. Højst sandsynligt har der været flere bjørne i byen. At patruljen eller andre i byen ikke ser en isbjørn, betyder ikke, at der ikke har været en isbjørn, pointerer projektkoordinator hos WWF i Grønland, Kaare Winther Hansen.