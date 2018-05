206 teenagere måtte gennem en abort

Redaktionen Tirsdag, 22. maj 2018 - 18:17

24 piger i alderen 14-15 år fik en lovlig abort i 2016, viser seneste, publicerede tal fra Landslægeembedet. I alt fik 206 piger og unge kvinder under 20 år foretaget en abort det år. Det skriver avisen AG.

Modsat tidligere er der dog ingen 12-13-årige i statistikken; dem har der ellers været et par stykker af de tidligere år.

Svær situation

- Det er vigtigt at forstå, at piger og kvinder altid står i en meget svær situation, når der skal træffes et valg om abort. Nogle af dem har været uheldige, andre har været udsat for seksuelt misbrug, andre er dybt ulykkelige, fordi barnets far alligevel ikke vil være sammen med dem. Pigerne har det til fælles, at de selvfølgelig ikke har ønsket sig at havne i situationen, siger gynækologisk sygeplejerske Stine Brenøe fra Dronning Ingrids Hospital, til avisen AG.

Højt niveau

Hos landslægeembedet bekræfter landslæge Henrik L. Hansen, at Grønland ligger på et højt niveau for teenageaborter sammenlignet med andre nordiske lande. Og generelt er aborttallet i top i forhold til de fleste andre lande.

I 2016 var der samlet 855 aborter. Der er omtrent lige så mange aborter som fødsler i Grønland.

