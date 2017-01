2016 var rekordvarmt i Østgrønland

2016 bød på varmerekorder langs det meste af Grønlands østkyst.

Området på Grønlands østkyst fra Station Nord og sydover til Tasiilaq var rekordvarmt i 2016, skriver DMI.dk på deres hjemmeside.

Særligt i andet halvår lå temperaturerne langt over normalen.

Langt over normalen

November var måneden med den største afvigelse. Her lå Daneborg hele 7,9 grader over normalen. Det er perioden 1981 til 2010, der bruges som reference.

De mange rekorder skyldes en strømning af varm luft fra syd, op over Grønland og videre mod nordøst.

De høje temperaturer har resulteret i mindre is og sne, som ellers er med til at sænke temperaturen.

Isen er mange steder først kommet omkring en måned senere end normalt.

