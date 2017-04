200 millioner drøftet i næsten tom sal

Der var ikke den voldsomme interesse blandt de folkevalgte, da Inatsisartut i dag drøftede tillægsbevillingerne til sidste års finanslov.

På et tidspunkt var der kun tre personer i salen mens naalakkersuisoq for skatter og finanser, Aqqaluaq B. Egede (IA) fremlagde tillægsbevillingsloven.

Det skyldes måske, at pengene allerede er brugt, og der dermed under alle omstændigheder ikke er noget, der kan ændres.

Det er dog ikke småpenge, som der er brugt ekstra sidste år. Samlet set har det fået underskuddet til at stige fra omkring 60 millioner til anselige 260 millioner kroner.

Hovedparten af beløbet kan forklares med, at Selvstyret har skudt 200 millioner kroner i aktiekapital ind i Kalaallit Airports. Derudover er der så sent som i december skudt yderligere 94 millioner ind i selskabet, men denne gang i form af et lån, således at man forventer, at få de penge tilbage igen. I alt er der således skudt 294 millioner kroner ind i det nye selskab.

Disse tillægsbevillinger bliver løbende behandlet og godkendt af finans- og skatteudvalget, men skal efterfølgende samlet behandles i Inatsisartut.

Forslaget om tillægsbevillingerne blev enstemmigt sendt videre til behandling i finans- og skatteudvalget.