20-årig fra Syddjurs dømt for deling af sexvideo

En 20-årig mand fra Syddjurs er ved Retten i Randers blevet idømt betinget fængsel i 30 dage for at have delt en meget omtalt sexvideo. En betinget dom betyder, at han kun skal afsone, hvis han begår ny kriminalitet

Manden var tiltalt for at have delt videoen til 12 personer via Facebooks chatrum Messenger.

Den 20-årige mand har erkendt, at han delte videoen med flere venner i perioden fra december 2015 til maj 2016.

- Det var bare noget amatørporno. Jeg tænkte ikke mere over det, forklarede han i retten.

Han fandt ikke indholdet af den 56 sekunder lange video særligt grænseoverskridende og vurderede, at de to medvirkende var over 18 år.

Men pigen og drengen, der har seksuelt samkvem i videoen, var på tidspunktet for optagelserne 15 år gamle.

Selv om man lovligt kan have sex, fra man er fyldt 15 år, forbyder straffeloven besiddelse og deling af foto og video af personer under 18 år, hvis der er et seksuelt indhold.

- Vi har lagt vægt på krænkelsens grovhed. Men omvendt har vi også vurderet, at din andel i sagen er ganske lille, idet videoen allerede var videresendt til mange, siger retsformand Rasmus Damm.

Ud over en betinget fængselsstraf med en prøvetid på et år er manden dømt til at betale 10.000 kroner i godtgørelse til pigen i videoen.

Hun havde via sin bistandsadvokat krævet 100.000 kroner i tortgodtgørelse, mens drengen i videoen havde krævet 75.000 kroner.

Sagen udspringer af en sag fra Nordsjællands Politi. Her blev der i 2015 optaget en sexvideo, hvor en 15-årig pige har seksuelt samkvem med flere jævnaldrende drenge.

To drenge fik i 2016 bøder på 2000 kroner i sagen.

Nordsjællands Politi efterforskede sagen, og da man konstaterede, at videoen blev fjernet fra to lukkede grupper på Facebook, lukkede man sagen.

Men videoen florerede fortsat på nettet, og i efteråret 2017 reagerede Facebook på de mange delinger af sexvideoen.

Det har ført til, at der nu er rejst sigtelse mod flere end 1000 unge fra hele landet for distribution af seksuelt krænkende materiale.

Den 20-årige oplyser via sin forsvarsadvokat, Dorthe Østerby, at han udbeder sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen.

Anklager Rosa Pape havde argumenteret for en straf på mindst 60 dages betinget fængsel.

Hun siger, at hun nu vil nærlæse dommen, og derefter er det op til Statsadvokaten at vurdere, om dommen skal ankes.