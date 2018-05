Den 19. Ph.D. i hus ved Grønlands Naturinstitut

Redaktionen Onsdag, 30. maj 2018 - 15:42

Det skete da forsker Katrine Raundrup fra Grønlands Naturinstitut fornylig forsvarede sin erhvervs-Ph.D.-grad med titlen ”Movement patterns and habitat selection – insights from West Greenland caribou”.

Det oplyser Grønlands Naturinstitut i en pressemeddelelse.

Rensdyrbestanden i Akia-Maniitsoq

Forsker Katrine Raundrups ph.d.-projekt omhandlede rensdyrbestanden i Akia-Maniitsoq, der er én af de store rensdyrbestande i Grønland. Her blev blandt andet rensdyrenes vandringsmønstre endevendt og kortlagt samtidig med, at vinterføden blev undersøgt. Det har givet større klarhed over, hvor dyrene befandt sig, hvilke områder de foretrak at opholde sig, samt hvilken føde de indtog.

Det er ikke første gang at Akia-Maniitsoq rensdyrenes vandringsmønstre blev kortlagt, men det er første gang, at data er indsamlet fra et stort antal dyr, hvor der blev indsamlet langt flere informationer, oplyser Grønlands Naturinstitut.

LÆS OGSÅ: Sygeplejerske får tildelt ph.d. grad

Resultaterne kan være relevant for forvaltningen

Resultaterne fra Katrine Raundrups studie kan være relevante for forvaltningen i Grønlands Selvstyre.

- Historisk set har antallet af rensdyr i Vestgrønland udvist store svingninger. I dag forvaltes de fleste af bestandene så disse svingninger undgås, men klimaændringer der f.eks. medfører ændringer i vegetationssammensætningen kan påvirke rensdyrene. Det er derfor vigtigt, at der forvaltningsmæssigt sikres tilstrækkeligt store uforstyrrede områder samt områder med lav-rige vegetationstyper, der er vigtige om vinteren, siger Katrine Raundrup ifølge pressemeddelelsen.

Yderligere er resultaterne fra Katrine Raundrups afhandling vigtige i forhold til planlægning af eksempelvis storskala infrastrukturprojekter. Her er det vigtigt, at vide hvordan Akia-Maniitsoq rensdyrene anvender området, således at eksempelvis tages højde for rensdyrenes vandringsmønstre.

Startede i 2013

Forsker Katrine Raundrup startede sin erhvervs-Ph.D. 1. januar 2013 på Aarhus Universitet og gennemførte sit projekt ved Grønlands Naturinstitut med vejledere både fra Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut.