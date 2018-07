19 licenshavere skylder millionbeløb til det offentlige

Walter Turnowsky Fredag, 20. juli 2018 - 08:22

Det er et tocifret millionbeløb, som det offentlige har ude at svømme hos selskaber eller personer, der har en fiskerlicens.

Det fremgår af et svar på et §37-spørgsmål fra SofiaGeisler (IA). Hun vil gerne vide, hvor mange licenshavere, der uanset selskabsform, har en forfalden gæld til det offentlige på 1 million kroner eller derover.

Af svarer fra naalakkersuisoq for finanser, Pele Broberg (PN) fremgår det at, at 17 har en gæld på mellem 1 million og 5 millioner kroner. To har en gæld på mellem 5 millioner og 10 millioner kroner. Der er ingen, der har en gæld på over 10 millioner.

Samlet set betyder det, at gælden er på over 27 millioner kroner - og den kan ligge i nærheden af de 100 millioner kroner.