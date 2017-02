1,86 milliarder brugere fordobler Facebooks overskud

Selskabet bag verdens største sociale netværk, Facebook, tjener masser af penge.

I fjerde kvartal af 2016 leverede Facebook et nettoresultat på 3,57 milliarder dollar ud af en omsætning på 8,81 milliarder dollar.

Det svarer til et overskud i årets tre sidste måneder på knap 25 milliarder kroner.

Det er samtidig mere end en fordobling af overskuddet i forhold til samme kvartal året forinden, oplyser selskabet.

Analytikerne havde på forhånd forventet en omsætning på 8,31 milliarder dollar. Der overgår Facebook forventningerne en smule.

Resultat får Facebook-aktien til at stige med cirka to procent i det såkaldte eftermarked på Wall Street.

- Vores forretning klarede sig godt i 2016, men vi har meget arbejde foran os for at at forbinde folk, siger Facebooks medstifter Mark Zuckerberg i en udtalelse.

Det er et kraftigt øget reklamesalg på mobile platforme, der driver væksten fremad, viser regnskabet.

Hele 84 procent af den samlede reklameomsætning kom i hus fra reklamer på mobile enheder.

Samtidig steg det samlede antal brugere til 1,86 milliarder. Ifølge regnskabet bruger 1,23 milliarder af dem Facebook hver dag. Ud af dem tilgår 90 procent Facebook fra en mobiltelefon.

Foruden at drive kerneforretningen Facebook, ejer selskabet også beskedtjenesten WhatsApp og fotodelingstjenesten Instagram, der også har mange millioner brugere verden over.

Ikke alt er dog fryd og gammen for stifteren Marc Zuckerberg og co. Onsdag blev Facebook idømt en bøde på 500 millioner dollar.

Det var i en retssag, hvor Facebook blev kendt skyldig i at have stjålet teknologien bag Virtual Reality-udstyr i firmaet Oculus, som Facebook købte i 2014.

/ritzau/Reuters