18 nye hotellejligheder på vej i Nuuk

Nordbo, der i en årrække har drevet hotel og overnatningsvirksomhed i Nuuk, forenkler nu organisationen, så virksomheden består af Hotel Nordbo på Vandsøvej og Nordbo i Centrum, der bliver det nye navn for det tidligere Hotel Centerbo, Vandrehjemmet Illu og Nordbo Apartments.

Den nye og forenklede organisation kommer efter en større renoveringsproces, hvor alle virksomhedens hotellejligheder er blevet opgraderet og renoveret med blandt andet nyt inventar og nye tæpper og vinduer.

Bag Nordbo står virksomhedens grundlægger direktør Leif Aagaard og bestyrelsesformanden Allan Bo Jensen.

- Turismen og markedet for overnatninger i den grønlandske hovedstad er inde i en rivende udvikling. I takt med udviklingen er der et voksende behov for gode og moderne overnatningssteder i Nuuk, fortæller Leif Aagaard om baggrunden for, at virksomheden det seneste år har investeret et millionbeløb i renoveringen.

Byggeprojektet skal stå færdig i slutningen af 2019. Herefter vil Nordbo råde over i alt 70 hotellejligheder.

- Med det seneste års omfattende renovering har vi konsolideret virksomheden, så vi er godt klædt på til at møde de aktuelle behov på markedet, men vi ser også ind i fremtiden, hvor blandt andet den kommende udvidelse af lufthavnen vil skabe en endnu større efterspørgsel, siger Allan Bo Jensen.