18 har gjort indsigelse mod ny snescootervedtægt

Planen, som blev sendt i høring, mødte straks stor modstand på de sociale medier. Det skyldtes ikke mindst, at snescooter-entusiasterne ikke kan forstå, hvorfor det skal forbudt at køre med snescooter i store områder i kommunen.

Høringssvar gennemgåes

Planchef Bilo Høegh Stigsen oplyser, at planafdelingen nu skal til at gennemgå samtlige høringssvar.

- Det kan være, at vi med høringssvarene laver nogle ændringer og småjusteringer, forklarer planchefen til Sermitsiaq.AG. Det vil afhænge af indsigelserne og argumenterne bag.

Når alle indsigelser er behandlet og vurderet, vil afdelingen lave en indstilling til kommunalbestyrelsen, hvor politikerne skal tage endelig stilling til bekendtgørelsen.

På grund af kommunalvalget den 4. april er det planchefens forventning, at den nye snescooterbekendtgørelse vil træde i kraft i juni.

Udspil begejstrer ikke

Snescooterforeningen Qamutit, der repræsenterer 98 medlemmer, hører til blandt dem, der har sendt et høringssvar til kommunen. Foreningen er langt fra begejstret for udspillet.

- Vi kan ikke forstå, hvorfor så store arealer er lagt ind som forbudszoner, hvor vi ikke må køre. Hvorfor gå forbudsvejen, har formanden for foreningen Mikkel Andreasen forklaret til Sermitsiaq.AG. Han uddybede:

- Området er stort nok for alle, og vi har netop etableret otte shelters bag Lille og Store Marlene, som gavner ikke blot os, men også vandrere og skiløbere, forklarer formanden, der pointerer, at snescooter-kørere viser hensyn, dæmper farten, når man møder vandrere og skiløbere. Og de motoriserede får som regel et smil og høfligt vink tilbage, forklarede Mikkel Andreasen over for Sermitsiaq.AG, da vi oplyste at høringsfristen blev forlænget, fordi interessen for de nye regler var særlig stor.