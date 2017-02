18 frivillige fik lov at drømme stort

På strategi- og idéworkshoppen skulle de unge dele deres drømme om INUA og øve sig i at planlægge en proces fra idé til handling.

Vær ambitiøs

Oplægsholder og coach Mette Steenholdt guidede de unge, som hun opfordrede til at være ambitiøse og drømme stort om deres fremtid, fremgår det af en pressemeddelelse.

Der var god stemning blandt de unge. De unge frivillige fortæller, at det var fedt at være med til at udtænke ideer for det fremtidige arbejde og så var det fedt at møde så mange af de andre frivillige, skriver organisationen i pressemeddelelsen.

Foruden drømme og ideer blev de unge også introduceret til gode kommunikationsredskaber, som de kan bruge i deres frivillige arbejde med andre unge og i deres dagligdag med venner og familie.

Kom fra fem byer

De 18 unge kom fra byerne Aasiaat, Ilulissat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. Fra sidstnævnte by var tre nye frivillige, hvilket får KRK til at overveje opstart af INUA-aktiviteter i Qaqortoq dette forår.

Workshoppen kom i stand efter støtte fra Tips & Lotto, Air Greenland og Brugseni. KRK-INUA er et frivilligt fællesskab for alle unge i alderen 17-35 år.