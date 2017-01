18-årigt talent vinder i bordtennis

Han er kun 18 år gammel og allerede udråbt som et talent inden for bordtennissporten.

18-årige Ivik Nielsen stillede i weekenden op i klassen U21 elite, hvor han var den højest ratede spiller, til et stævne i Danmark.

- Jeg vandt, afslører Ivik Nielsen søndag overfor Sermitsiaq.AG.

Ivik Nielsen deltog i stævnet sammen med seks andre spillere fra Grønland, og dermed var stort set alle de bedste ungdomsspillere fra Grønland samlet til stævnet. Med til stævnet var ungdomslandstræner i bordtennis, Niels Nielsen, der også er Ivik far.

- Vi er taget herned for at deltage i turneringen som forberedelse til Island Games, der er en slags olympiade for ø-stater. Det bliver afviklet hvert andet år, og til sommer er det på Gotland. De syv spillere her er så godt som identiske med det grønlandske landshold, har Niels Nielsen udtalt til den danske avis Jydske Vestkysten.

Godt at have far som træner

Ivik Nielsen er dog en beskeden ung mand, der ikke skruer forventningerne op. Han har spillet bordtennis, siden han var 8 år gammel.

- Jeg har kunnet lide sporten, siden jeg var lille, fordi min familie også spillede bordtennis. Det var godt for mig at have min far som træner - han var rigtig god dengang, fortæller Ivik Nielsen.

Til Kvickly Cup i Ribe deltog 440 spillere.