1,7 mio. til fangere

I begyndelsen af det nye år kan sælskindsfangerne se frem til at modtage en økonomisk gave. Igen i år fordeles der nemlig en bonus på i alt 1,7 millioner kroner til fangerne.

- Jeg er meget glad for, at det igen i år er muligt at give fangerne et ekstra beløb her ved nytårstide. Fangerkulturen er en vigtig del af vores samlede kulturarv, og jeg værdsætter derfor, at det er muligt for Naalakkersuisut at give denne særlige påskønnelse for den gjorte indsats, siger Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq ifølge en pressemeddelelse.

Den samlede bonus for 2016 på 1.700.000 kr. udbetales oven i indhandlingstilskuddet til fangerne, som i året løb har indhandlet sælskind til Great Greenland.