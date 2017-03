1,65 millioner til kampen mod seksuelle overgreb

Ved landsindsamling i går aften blev der doneret 1.655.000 kroner til børn, der er blevet seksuelt udnyttet.

Det svarer til, at hver grønlænder i gennemsnit gav 29 kroner, og det er næsten dobbelt så meget som til den seneste Danmarks Indsamling, hvor hver dansker i gennemsnit donerede cirka 16 kroner.

Det var Nakuusa, der stod for årets tv-landsindsamling.

Nakuusa er et samarbejdsprojekt mellem selvstyret i Grønland og Unicef Danmark. De mange penge skal nu bruges i Nakuusas arbejde for at bekæmpe seksuel udnyttelse af børn.

Pengene skal blandt andet gå til at oplyse voksne om, hvilke tegn på seksuel udnyttelse af et barn, som man skal være opmærksom på og sætte ind over for.

Generalsekretær for Unicef Danmark, Steen M. Andersen, er glad for det flotte resultat.

- Vi er dybt taknemmelige for den store opbakning og de mange penge.

- Det giver håb om, at der nu sættes effektivt og omfattende ind over for et uhyggeligt misbrug, der ødelægger livet for alt for mange børn i Grønland, siger han.