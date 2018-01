15-årigs film vises på KNR

For 15-årige Michelle Thårup Andersen har det været et anliggende lige fra starten. Hun vil nå ud til så mange som mulig med sin portrætter af unge rollemodeller.

- Vi har brug for at finde noget positivt, noget som vi kan spejle os i, har hun tidligere sagt til Sermitsiaq.AG.

Nu vises hendes portrætter af de 12 unge rollemodeller på KNR.

LÆS OGSÅ: 15-årig har realiseret sin drøm med film om rollemodeller

Ideen begyndte allerede at rumstere, da Michelle var 12 år gammel, hvor hun ledte efter noget, hvor hun kunne bruge sin kreative åre. Siden blev planerne mere konkrete og mor Margrethe hjalp med at søge midler til projektet.

I første omgang interviewede Michelle Thårup Andersen 11 unge fra Nuuk, der er aktiv inden for sport, kultur eller har været ude at rejse. Fælles for dem er, at de siger nej tak til rygning og hash. Det blev til ni korte film under overskriften ‘Piginnaasatta Nukkassartarpaatigut / Vores evner giver os styrke’

LÆS OGSÅ: 15-årig har stor succes med film om rollemodeller

Efter filmene og portrætterne blev vist på Qaqortoq Museum kom så rollemodel nummer 12 til. Det er planen løbende at udbygge projektet med unge fra resten af landet.

Den 15-årige ser sit projekt som en slags modvægt til de voksnes ikke altid lige konstruktive offenlige debat.

- De fleste politikere taler mest om de dårlige ting og ikke nok om, hvordan vi kan gøre forholdene bedre. Derfor er det vigtigt med de positive budskaber, som rollemodellerne kommer med, siger hun.

Den første del af dokumentaren vises på KNR 28. januar klokken 21.00, anden del 4. februar og tredje del 11. februar.